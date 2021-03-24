Şanlıurfa'da 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yabancı uyruklu şahsın aracında yapılan aramada, 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında durumundan şüphelenilerek durdurulan yabancı uyruklu şahsın aracında arama yaptı. Yapılan aramada,3 bin 350 adet kaçak sigara ele geçirildi. Olayda yabancın uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.