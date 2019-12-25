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Şanlıurfa'da 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Şanlıurfa’da polisin şüphe üzerine durdurduğu bir tır içerisinden 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'da polisin şüphe üzerine durdurduğu bir tır içerisinden 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Şanlıurfa'da polis ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Şanlıurfa - Mardin karayolunun Osmanbey Kampüsü bağlantı noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Araç içerisinde arama yapan ekipler, farklı bölmelere gizlenmiş 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücüye kaçakçılık suçundan işlem yapıldı.

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