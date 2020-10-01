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Şanlıurfa'da 3 kamyonda 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa’da durumundan şüphelenilerek durdurulan 3 kamyonda 2 bin 400 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'da durumundan şüphelenilerek durdurulan 3 kamyonda 2 bin 400 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ceylanpınar ilçesinde durumundan şüphelendikleri 3 kamyonu durdurdu. Kamyonlarda arama yapan ekipler, çeşitli yerlerine gizlenmiş 2 bin 400 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.


Sürücüler hakkında işlem başlatılırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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