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Şanlıurfa'da 3 kilo metamfetamin ele geçirildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir yolcu minibüsünde 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri durdurdukları bir yolcu minibüsünde arama yaptı. Yapılan aramada 6 parça halinde paketlenmiş 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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