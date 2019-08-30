Şanlıurfa'da 30 Ağustos coşkusu

Şanlıurfa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yıl dönümü, Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde törenlerle kutlandı. Şanlıurfa'daki kutlamalar sabah saatlerinde Şehitlik Anıtına Şanlıurfa Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığının çelenk sunumuyla başladı. Çelenklerin bırakılmasının ardından Cumhuriyet Caddesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Buradaki resmi geçit töreni öncesi Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve 20'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga ile valilik şeref salonunda tebrikleri kabul etti.

Son olarak öğrencilerin davul zurna eşliğindeki folklor gösterileri sonrası resmi geçit töreniyle kutlama sona erdi.