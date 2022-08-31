Şanlıurfa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü münasebetiyle Şanlıurfa'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ilk olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Gerçek Objeler Ve Kahramanlar Müzesi Milli Mücadelenin Zafere giden Yolu Sergisini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sevgi seliyle karşılanan Başkan Beyazgül sergi alanında bulunan ve tarihe tanıklık eden tarihi objelerin bulunduğu sergiyi gezerek minyatür Çanakkale Şehitliğine kırmızı gül bıraktı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül daha sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamalarının vazgeçilmez bir parçası olan Zafer Koşusunun startını verdi. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünden başlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonu ile yapılan 30 Ağustos Zafer Koşusu renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 5 kilometrelik koşuda Yarışmacılar Halil-ür Rahman Gölü ve tarihi hanlar bölgesinden geçerek bitiş çizgisine ulaştı. Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan tarafından verildi.

Erkekler kategorisinde dereceye giren, Onur Aras, Ömer Alkanoğlu, Selim Seven, Halil Tekin ve Kerim Turus'a ödüllerini Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül takdim ederken kadınlar kategorisinde dereceye giren Nida Nur Toprak, Fatma Ceren Didim, Zeynep Güleli, Ayşenur Yılboğa ve Fatma Erbezirgen'e ödüllerini Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan takdim etti. Etkinlikler toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.