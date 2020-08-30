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Şanlıurfa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı

Şanlıurfa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü, korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamındaki sınırlı katılımla kutlandı.

Şanlıurfa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü, korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamındaki sınırlı katılımla kutlandı.


Şanlıurfa Şehitliğindeki çelenk sunma törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga ile kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Şanlıurfa Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesinin çelenklerinin sunumuyla başlayan tören, selamlama mangası eşliğinde şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması ve şehitlerin kabirlerinin ziyaret edilerek dua edilmesiyle sona erdi.

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