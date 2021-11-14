Şanlıurfa'da 300 gecekondu kamulaştırılarak yıkıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'nın simgelerinden biri olan tarihi Urfa Kalesi'nin güney kısmında bulunan 300'den fazla yapıyı kamulaştırarak, yıkım çalışmalarını tamamladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün önem verdiği projelerden biri olan “Kale Eteği Peyzaj Düzenleme Projesi” ihalesi yapılarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle Millet Bahçesine dönüşüyor. Peyzaj çalışmalarının kısa süre içerisinde başlayacağının müjdesini veren Beyazgül, alanda incelemelerde bulundu. Beyazgül, incelemeleri sonrası açıklamasında, “Tarihi Şanlıurfa Kalesi'nin güney kısmında yer alan 30 bin metrekareli alanda, 300'den fazla evin kamulaştırmasını tamamladık. Burayı tarihi yapıya uygun, Millet Bahçesi olarak TOKİ işbirliğiyle projelendirdik. Çok yakında çalışmalarımız başlıyor” ifadelerine yer verdi.

Eyyübiye millet bahçesine kavuşuyor

Proje alanında ve çevresinde tarihi yapıların yer alması sebebiyle bu minvalde tasarlanan proje için geri sayım başladı. Proje tamamlandığında Eyyübiye ilçe halkı yeşil alan ve sosyal donatı alanlarının yoğunlukta olduğu bir Millet Bahçesine kavuşmuş olacak.