İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da 32 kilogram skunk ele geçirildi: 2 gözaltı

Şanlıurfa’da durdurulan tırın dorsesinde 32 kilo 250 gram skunk ele geçirildi.

Şanlıurfa'da durdurulan tırın dorsesinde 32 kilo 250 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 'uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele' çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede durdurulan iki araçtan bir tanesinde toplamda 8 adet ince lastiğe sarılı vaziyette 32 kilo 250 gram skunk ele geçirildi. Olayla bağlantısı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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