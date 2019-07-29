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Şanlıurfa'da 35 kilo eroin ele geçirildi

Şanlıurfa’da batı illerine götürülmeye çalışılan ve piyasa değeri yaklaşık 2 buçuk milyon lira olan 35 kilo 415 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da batı illerine götürülmeye çalışılan ve piyasa değeri yaklaşık 2 buçuk milyon lira olan 35 kilo 415 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uluslararası uyuşturucu madde ticareti ve sevkıyatı yapan, organize eden şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Adana ve Mersin İl Emniyet Müdürlüklerinin de destek verdiği operasyonda batı illerine giden 2 araçta arama yapıldı. Operasyonda araçların çeşitli yerlerine gizlenmiş 68 paket halinde 35 kilo 415 gram eroin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen eroin maddesinin piyasa değerinin yaklaşık 2 buçuk milyon lira olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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