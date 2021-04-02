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Şanlıurfa'da 38 kilo 850 gram eroin ele geçirildi

Şanlıurfa üzerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkıyatı yapan tırda 38 kilo 850 gram eroin maddesi ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa otoyolunda Gaziantep istikametine giden bir tırı durdurdu. Narkotik dedektör köpeğinin yardımıyla tırda arama yapan ekipler, 62 paket halinde 38 kilo 850 gram eroin maddesi ele geçirdi.


Gözaltına alınan bir şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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