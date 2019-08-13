İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da 4 buçuk milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa’da piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira olan uyuşturucu ele geçirildi.

Şanlıurfa'da piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira olan uyuşturucu ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu sevkiyatı yapan şahıslara yönelik ortak bir çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında Şırnak ilinden batı illerine giden bir araçta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı. Narkotik köpeğinin yardımıyla yapılan aramada araçta zulalanmış halde piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira 14 kilo 750 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.