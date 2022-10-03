İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa’da uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 4 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa'da uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 4 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında bir aracı durdurup arama yaptı. Yapılan aramada 4 paket halinde 4 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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