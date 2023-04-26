Şanlıurfa'da 40 kilo patlayıcı ele geçirildi

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde toprağa gömülü vaziyette 40 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi.

Ceylanpınar'da Suriye sınırına 6 kilometre mesafedeki Gümüşsu Nustel Deresi mevkiindeki tarlasını süren bir çiftçiye ait traktörün pulluğuna takılan iki bidonun içindeki maddeden şüphelenen çiftçi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemede, bidonlarda 40 kilogram C4 plastik patlayıcı ile 20 metre uzunluğunda ateşleme fitili tespit edildi. Tarlada geçen yıl yapılan hasadın ardından toprağa gömüldüğü değerlendirilen patlayıcı, bölgede alınan güvenlik önlemleri sonrası imha edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.