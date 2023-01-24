Şanlıurfa'da 400 öğrenciye üniversite hazırlık seti

Haliliye Belediyesi, gençlerin geleceğe emin adımlarla hazırlanması için tüm imkanlarını seferber ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi, gençlerin eğitim yuvası oluyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda, kurslardan faydalanan gençler için üniversite hazırlık kitap seti hazırlandı. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programla 400 öğrenciye 11 kitaptan oluşan 4 bin 400 adet üniversiteye hazırlık kaynak kitap seti hediye edildi.

Programın açılışında konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, gençlerin geleceğe daha iyi adımlarla hazırlanması için her zaman eğitime destek vereceklerini ifade ederek, “Sürekli gençliğe yatırıma, geleceğimize yatırıma devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılında da bize yakışan budur, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle. Türkiye gençliğiyle şaha kalkmış, inşallah geleceğe damga vuracak lider ülke, dünyanın ilk 5 ülkesine girebilecek bir konumda yoluna devam ediyor. Tabi ki Şanlıurfa, özelinde Haliliye bizlerin çalışmasıyla her geçen gün güzelleşiyor. İnsana yatırım, gençliğe yatırım, geleceğe yatırım son derece kıymetli ve ehemmiyetli. Bu mahiyette Haliliye Belediyesi olarak rutin işlerin yanı sıra bizler de gerek sportif, gerekse eğitim ve öğretime destek, hazırlık anlamında birçok kurs merkezimiz öğrenci kardeşlerimizin emrinde ve hizmetinde. Bu doğrultuda 2019 yılından bugüne kadar resmi rakamlara göre 4 bin 350 öğrenci kardeşimizi üniversite sınavına hazırladık. Yaklaşık 1000'in üzerinde öğrenci kardeşlerimiz içerisinde tıp fakültesi olmak üzere üniversiteyi kazandı, şu anda okuyorlar. Bugün de yine yaklaşık 400 öğrencimize 11 bölümden oluşan 4 bin 400 adet olan soru kitaplarımızı dağıtacağız. Kurslarımız, okuma salonlarımız, kütüphanelerimiz harıl harıl çalışıyor. Bir taraftan eğitime bir taraftan spora yatırımlarımız devam ediyor. Bugün bu programa katılan başta valimize, değerli protokolümüze ve geleceğin mimarlarının, mühendislerinin Haliliye'den, Şanlıurfa'dan çıkacağına inandığım değerli öğrenci kardeşlerime ve hocalarımıza teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum” dedi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise eğitime sağlanan destekler için Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür ederek, “İlimizde genel anlamda eğitim ve öğretim faaliyetlerine çok ağırlık veriyoruz. İyi bir eğitim, öğretim faaliyetinin yapılmasıyla birlikte yine işleri zenginleştirerek daha anlamlı hale getiriyoruz. Her şey unutulur ama insanı şekillendiren değerler unutulmaz. Bu kitaplar, bu yardımcı kaynaklar inşallah hayat yolculuğunda gençlerimize anlamlı olur diyorum. Belediyemizin bu sürece dahil olması çok mutlu ediyor beni. Gençlik merkezlerimizin, okuma salonlarının özellikle çocukların o mekanlarda soluklandığını, o mekanlarda hayata hazırlandıklarını görmek beni mutlu ediyor. Haliliye Belediyesi'nin bu konuda öncü bir çalışması var. İnşallah el birliğiyle, hep birlikte çocuklarımızı hayata hazırlayacağız. Başkanımı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum, mutlu olduk. İnşallah gençliğimiz geleceğimiz, ümidimizdir. Ne yapsak azdır diyorum” diye konuştu.

Belediye bünyesindeki Gençlik ve Eğitim Merkezindeki imkanlardan faydalandıklarını ifade eden gençler de, sağlanan imkanlar ve kitap setleri için Haliliye Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkürlerini iletti. Üniversiteye hazırlık kitap seti dağıtım programına; Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Haliliye Kaymakamı Serap Özmen Çetin, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda öğrenci katıldı.