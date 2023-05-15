Şanlıurfa'da 48 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da polisin durdurduğu araçta 45 kilo 750 gram skunk maddesi ile 2 kilo 500 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, öncü ve artçılı 2 araçta yapılan aramalarda toplam 45 kilo 750 gram skunk maddesi ve 2 kilo 500 gram toz esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.