İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da 48 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa’da polisin durdurduğu araçta 45 kilo 750 gram skunk maddesi ile 2 kilo 500 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.

Şanlıurfa'da polisin durdurduğu araçta 45 kilo 750 gram skunk maddesi ile 2 kilo 500 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, öncü ve artçılı 2 araçta yapılan aramalarda toplam 45 kilo 750 gram skunk maddesi ve 2 kilo 500 gram toz esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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