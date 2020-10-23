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Şanlıurfa'da 5 araç birbirine girdi

Şanlıurfa’da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Abide kavşağı yakınlarında yaşandı. Karaköprü ilçesi istikametinden şehir merkezine doğru ilerleyen araçlar, zincirleme kazaya neden oldu. Toplam 5 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine giden ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi. Araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı normalde döndü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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