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Şanlıurfa'da 5 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı

Şanlıurfa’da 3 minibüsün bir hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da 3 minibüsün bir hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. 3 minibüs, bir hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolu bir süre tek yönlü trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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