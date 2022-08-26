Şanlıurfa'da 5 kilo esrar ve 765 kök kenevir ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 5 kilogram esrar ile 765 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalar çerçevesinde ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi. Dedektör köpekle yapılan aramada, 5 kilogram esrar ve 765 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.