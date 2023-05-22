İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da 50 kilogram skunk ele geçirildi

Şanlıurfa’da uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde durdurulan bir araçta 50 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde durdurulan bir araçta 50 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.


Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, 50 paket halinde toplam 53 kilo 750 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheli bir şahıs gözaltına alınarak hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek” suçundan işlem başlatıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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