Şanlıurfa'da 528 polisin katıldığı uygulama gerçekleştirildi

Şanlıurfa'da 93 ekip halinde 528 polisin katıldığı Fırat-4 Huzur Operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs yakalanırken, 32 iş yerine ile 42 araca ceza kesildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, il merkezinde huzur uygulaması gerçekleştirdi. Toplam 93 ekip halinde 528 polisin katıldığı uygulamada, 40 nokta ve 32 umuma açık alanda denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 4 bin 998 şahsı sorgulayan ekipler, aranan 25 kişiyi yakaladı. 99 iş yerini denetleyen ekipler, 16 iş yerine Tütün Kanununa Muhalefet suçundan, 7 iş yerine Kimlik Bildirme Kanununa Muhalefetten, 8 iş yerine iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığından, 1 iş yerine ise vergi kanununa muhalefet suçu olmak üzere toplamda 32 iş yerine cezai işlem uyguladı.

Uygulamada bin 313 araç ve 84 motosikleti sorgulayan ekipler, 1 aracın çalıntı olduğunu tespit etti. Bir araç trafikten men edilirken, 42 araca 73 bin 664 lira idari para cezası uygulandı. 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 29 adet fişek ele geçiren ekipler çok sayıda kaçak sigara ile çeşitli cins ve miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.