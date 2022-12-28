Şanlıurfa'da 53 şişe bandrolsüz alkol ele geçirildi

Şanlıurfa'da polis tarafından yapılan denetimlerde gümrük kaçağı ve sahte olduğu değerlendirilen 53 şişe bandrolsüz alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından il genelinde kaçak ve sahte alkol denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde 53 Şişe bandrolsüz, gümrük kaçağı ve sahte olduğu değerlendirilen muhtelif markalarda alkol ele geçirildi.

Şüpheli 1 şahıs hakkında işlem başlatılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.