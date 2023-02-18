Şanlıurfa'da 59 kilo 650 gram skunk ele geçirildi: 5 gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 59 kilo 650 gram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Ekipler bu çerçevede şüphe üzerine 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada, valizler içerisinde 113 paket halinde 59 kilo 650 gram skunk ele geçirildi. Soruşturma çerçevesinde 5 şüpheli gözaltına alındı.