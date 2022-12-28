Şanlıurfa'da 6 bin 676 taklit oyuncak ele geçirildi

Şanlıurfa'da polis tarafından yapılan denetimde ünlü markaların taklidi olan 6 bin 676 adet oyuncak ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesinde oyuncak imalatı gerçekleştiren bir iş yerinde sınai mülkiyet suçuna muhalefet çerçevesinde denetim yaptı. Denetimlerde 6 bin 676 adet ünlü markalara ait taklit oyuncak ele geçirildi.

İş yeri sahibi E.T. hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.