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Şanlıurfa'da 65 yaş üstündekilerin maaşları evlerine gönderilecek

Şanlıurfa’da 65 yaş üstünde olan ve kronik hastalığı bulunanların maaşları vefa sosyal destek grubu tarafından evlerinde deslim edilecekŞanlıurfa Valiliği 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan, kendilerine yardımcı olacak yakınları bulunmayan vatandaşların PTT ve diğer kamu bankalarındaki maaş ödemelerinin, kaymakamlıklar koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu personeli tarafından adreslerinde elden ödenebileceğini duyurdu.

Şanlıurfa'da 65 yaş üstünde olan ve kronik hastalığı bulunanların maaşları vefa sosyal destek grubu tarafından evlerinde deslim edilecek


Şanlıurfa Valiliği 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan, kendilerine yardımcı olacak yakınları bulunmayan vatandaşların PTT ve diğer kamu bankalarındaki maaş ödemelerinin, kaymakamlıklar koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu personeli tarafından adreslerinde elden ödenebileceğini duyurdu. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, bu durumdaki vatandaşların 112'yi arayarak temel ihtiyaçlarının karşılanmasını talep edebilecekleri gibi, maaş ödemelerinin evlerinde yapılmasını da isteyebileceği belirtildi.

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