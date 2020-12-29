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Şanlıurfa'da 66 kilo skunk ele geçirildi: 2 gözaltı

Şanlıurfa’da uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında durdurulan bir tırda yapılan aramada 12 parça halinde 66 kilo skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında durdurulan bir tırda yapılan aramada 12 parça halinde 66 kilo skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir tırda arama yapıldı. Yapılan aramada 12 parça halinde 66 kilo skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Bahse konu olayla ilgili olarak şüpheli 2 şahıs, “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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