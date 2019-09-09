Şanlıurfa'da 683 bin öğrenci ders başı yaptı

Türkiye'nin en büyük öğrenci nüfusuna sahip olan ili Şanlıurfa'da, 20 bin 914 derslikte, 683 bin 868 öğrenci ile yaklaşık 28 bin öğretmen ders başı yaptı.

2019-2020 eğitim öğretim yılı açılış töreni, Eyyübiye ilçesindeki Hayati Harrani İmam Hatip Ortaokulu'nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, ilkokul birinci sınıfa başlayan çocukları üst sınıflarda okuyan öğrencilerin çiçekle karşılayarak, hoşgeldiniz demesiyle başladı.

Törende Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bir konuşma yaptı. Erin, açıklamasında, “Yeni bir eğitim öğretim dönemine Bismillah diyerek başlıyoruz. 2019-2020 Eğitim öğretim döneminin Şanlıurfamıza, minik yavrularımıza, ülkemize, memleketimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Çocuklarımızın, nesillerimizin, geleceğimizin yetiştirilmesi için emek sarfeden, görevlerinin başında şehit olan öğretmenlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum. 700 bin çocuğun iyi yetiştirilmesi, ilim, bilim, fen ve milli manevi değerlerle yoğrulmuş şekilde geleceğe hazırlanması, hem ilimiz hem de ülkemiz açısından hayati bir öneme sahiptir. Bizim ideallerimizin, hayallerimizin ve gelecek tasavvurumuzun gerçekleşmesi için herşeyden daha çok iyi yetiştirilmiş, kaliteli ve nitelikli eğitim almış nesillerin yetişmesine bağlıdır. Bunu gerçekleştiremezsek, ekonomiye, ticarete, sanayiye ve diğer alanlara yaptığımız yatırımların bir anlam ifade etmeyeceğini biliyoruz. Güçlü bir millet ve güçlü bir devlet olmak yolundayız. Ama bunun yolu, iyi bir eğitim sisteminin hayata geçirilmesine bağlıdır. Dolaysıyla eğitim alanı, son 18-20 yıldır en fazla yatırım yapılan alan olmuştur. Şanlıurfamızda 2000'li yılların başında toplam 5 bin civarındaki derslik sayımızı, aradan geçen süre içinde 20 binlerin üzerine getirmiş durumdayız. Beş katından daha büyük bir yatırımın, fiziki altyapıya ayrıldığını söyleyebiliriz. Bu yatırımların yapılması, elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ve yakın ilgisiyle gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlarımız ve en son İsmet Yılmaz bakanımız ile şu andaki Milli Eğitim Bakanımıza da Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hepsine şükran ve teşekkürlerimizi iletmek gerekiyor” diye konuştu.

Son iki yıl içerisinde ilave edilen 4 bin civarında derslik sayısıyla, Şanlıurfa'da eğitimin fiziki anlamda yönetilmesinin kabul edilebilir bir noktaya geldiğini kaydeden Vali Erin, en fazla nüfus artışı yaşanan Şanlıurfa'da her yıl 60 bin üzerindeki çocuğun eğitim öğretim sistemine dahil olduğunu, bu dinamik nüfus sisteminin gerektirdiği ihtiyacı karşılayacak derslikleri her yıl ilave ederek bu ihtiyacı telafi etmeye gayret göstereceklerini söyledi.

Öğretmenlere de seslenen Vali Erin, büyük bir sorumluluk üstlendiklerini ifade ederek, çocuk yetiştirmenin çok önemli olduğunu, Şanlıurfa'da bunun çok daha önem arzettiğini söyledi.

“Her öğrendiğimiz hayatımızı yeniden güzelleştiriyor”

Törende bir konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de eğitim öğretim yılının hayırlı, uğurlu olmasını dileyerek, bu eğitim öğretim yılında eğitime yeni başlayan çocukları selamlayarak, hoşgeldiniz dedi.

Öğrencilerin zihni açık, sorgulayan, bilimsel değerlere önem veren, geleceği gören nesiller olmasını dileyen Beyazgül, Kur'an-ı Kerim'in ilk emrinin oku olduğunu ve okumak için bu okullarda olmak gerektiğini söyledi. Geçmişe baktığında, keşke daha çok okusaydım diye düşündüğünü ifade eden Beyazgül, “Çünkü, her öğrendiğimiz hayatımızı yeniden biçimlendiriyor, yeniden güzelleştiriyor. Onun için Peygamberimiz diyor, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Bu öğretim yılında soru soran, sorgulayan, ülkemizi ileri götürecek nesillerin yetişmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ücretsiz kitaplar dağıtıldı

Öğrencilerin okuduğu şiirler, halkoyunları gösterisi ve mini müzik dinletisinin ardından öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çalan ve sınıflara çıkan Vali Erin, öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilen ders kitaplarını dağıttı. Sınıfları ziyaret ettikten sonra okulun öğretmenler odasında öğretmenlerle buluşan Vali Erin, öğrencilerin başarısı için en büyük görevin öğretmenlere düştüğünü hatırlatarak yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.