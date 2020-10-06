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Şanlıurfa'da 700 bin lira değerinde gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir tırın yakıt deposunda gümrük kaçağı 414 adet cep telefonu ele geçirildi.

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir tırın yakıt deposunda gümrük kaçağı 414 adet cep telefonu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapan plakası ve sürücünün ismi açıklanmayan bir tırda şüphe üzerine arama yaptı. Tırda arama yapan ekipler, yakıt deposuna gizlenmiş 414 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ele geçirilen 414 cep telefonu fiyatının 700 bin lira değerinde olduğu bildirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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