İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da 75 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Şanlıurfa polisi tarafından yapılan yol uygulamalarında 75 çalıntı motosiklet ele geçirilirken gözaltına alınan 49 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Viranşehir, Akçakale ve Suruç İlçe Emniyet Müdürlükleriyle birlikte motosikletlere yönelik denetim yaptı. Oluşturulan uygulama noktalarında sorgulanan 75 motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Motosikletlere el koyan ekipler, gözaltına aldıkları 49 kişi hakkında yasal işlem başlattı.

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