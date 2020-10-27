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Şanlıurfa'da 8 kalaşnikof ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Suriye’den getirildiği belirlenen 8 uzun namlulu silah ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den getirildiği belirlenen 8 uzun namlulu silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine silah getirileceği bilgisi üzerine sınır bölgesine operasyon düzenledi. Operasyonda, 8 kalaşnikof silah ile bunlara ait 8 şarjör ele geçirildi. Uzun namlulu silahlar incelemek üzere jandarmaya götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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