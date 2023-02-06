Şanlıurfa'da 8 katlı bina böyle yıkıldı: Enkaz altında 5 kişinin kaldığı bildiriliyor

24'te yaşanan 7.6 büyüklüğündeki depremde, daha önce hasar gören binalar yerle bir oldu. Şanlıurfa'da 8 katlı bina yıkılırken, o anlar kameraya yansıdı. Enkaz altında 5 kişinin kaldığı, arama çalışmalarının ise yandaki riskli binalar sebebiyle yapılamadığı kaydedildi.

10 şehirde hayatı durduran Pazarcık merkezli sabahki depremin ardından Şanlıurfa merkezde yüzlerce binada hasar meydana geldi.

Tam yaralar sarılmaya çalışılırken, 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Atatürk Bulvarı'nda daha önce hasar alan 8 katlı binanın yıkılmasına sebep oldu. Yıkılan binanın enkazının bölgede bulunan 5 kişinin üzerine devrildiği ve bu kişilerin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Bölgedeki arama çalışmalarının yandaki riskli binalar sebebiyle yapılamadığı kaydedildi.