Şanlıurfa'da 80 okula spor malzemesi desteği

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, “sağlık ve sporun kalbi Haliliye” sloganıyla yürüttüğü çalışmalarda, yüz yüze eğitim yeniden başladığı okullar için çalışma başlattı. İlçe genelinde bulunan 80 ortaokul için hazırlanan içerisinde basketbol, futbol ve voleybol topu ile antrenman hunisi ve çanağının dağıtımı için Haliliye Belediyesi Sabiha Özlek Spor Salonunda program düzenlendi. Programa Başkan Mehmet Canpolat, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve öğretmenlerin ile öğrenciler katıldı.

Dağıtım programının açılışında konuşan Müdür Vural, Haliliye Belediyesinin eğitimin her alanında gençlerin yanında olduğunun altını çizerek, “Haliliye Belediyesi her zaman sporun ve sporcunun dostu olmuştur. Bugünde bunun kanıtı olarak 80 tane okulumuza spor malzemeleri dağıtılıyor. Öğretmen ve öğrencilerim adına Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Mehmet Canpolat ise yaptığı konuşmasında gençler için canla başla çalıştıklarını ve gençler için çalışmalarını arttırarak devam edeceklerini ifade ederek, “Haliliye Belediyesi olarak sahada gerek fen işleri, gerekse temizlik, gerekse diğer işlerin yanında her zaman gençlerimize destek olmaya ve yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda paydaş gruplarımız olan milli eğitim müdürlüğümüz ile ortak hareket edip hep birlikte gençlerimizi yarınlarına hazırlamak istiyoruz. Bulunduğumuz her alanı gençlere yararlı bir hale getirme adına elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyoruz. Gerek kırsal olsun gerekse merkezde olsun spor sahalarının sayısını artıracağız. Okullarımızı kırsal ve merkez ayırt etmeden destekliyoruz. Çocuklarımız spor malzememiz eksiktir demesinler diye burada toplandık. Şu anda içinde bulunduğumuz Sabiha Özlek Spor Tesisinden 170 öğrencimiz basketbol, 25 öğrenci masa tenisi, 17 voleybol, 17 tekvando ve 37 besyo eğitimi olmak üzere yaklaşık 300 öğrenci burada Haliliye Belediyesinin hizmetlerinden faydalanmaktalar” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından spor malzemelerini teslim alan öğretmenler, Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür ettiler.