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Şanlıurfa'da 80 saatlik sokağa çıkma yasağı devam ediyor

Yeni tip korona virüs önlemleri çerçevesinde yurt genelinde olduğu gibi Şanlıurfa’da da 80 saatlik sokağa çıkma devam ediyor.

Yeni tip korona virüs önlemleri çerçevesinde yurt genelinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da 80 saatlik sokağa çıkma devam ediyor.


Türkiye genelinde 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayan ve 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve meydanlarda sessizlik sürüyor. Kentin en işlek noktaları olan Balıklıgöl Platosu, Atatürk Bulvarı, Rabia Meydanı ve Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda tedbirlere uyulduğu görüldü.


80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

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