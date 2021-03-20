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Şanlıurfa'da 82 Afgan göçmeni yakalandı: 5 gözaltı

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren 82 Afganistan uyruklu yakalandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 82 Afganistan uyruklu yakalandı.



Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yabancı uyrukluların bulunduğu otobüsün kente geleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Hilvan - Siverek karayolundaki uygulama noktasında durdurulan otobüste, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 82 Afganistan uyruklu yakalandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.



Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilerek geri gönderileceği bildirildi.

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