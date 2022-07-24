Şanlıurfa'da 83 kök kenevir ve 5,5 kilo esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 83 kök kenevir bitkisi ile 5,5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbarat doğrultusunda kırsal Yaylacık Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda ekili 83 kök kenevir bitkisi ile 5,5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden R.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.İ.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.