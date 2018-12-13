Şanlıurfa'da 9 bin 999 bot ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılıyor

Şanlıurfa'da düzenlenen proje kapsamında 9 bin 999 bot, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmaya başlandı.

Şanlıurfa'yı Sevdirme Değerlerini Koruma ve Tanıtma Derneği (ŞUSDER), 9 bin 999 bot projesinin ilk etabında, Eyyübiye ilçesine bağlı Altınbaşak kırsal Mahallesi'nde bulunan Altınbaşak İlk ve Ortaokulu öğrencilerine bot dağıttı. Proje kapsamında özellikle kırsal kesimdeki yardıma muhtaç çocuklara soğuk kış günlerinde ayaklarının üşümemesi için bot yardımına devam edileceği belirtildi.

“Projemizi tüm kentte devam ettireceğiz”

Güzel ve anlamlı bir projeye imza attıklarını aktaran ŞUSDER Başkanı Mehmet Demir, “Şanlıurfa ŞUSDER derneği olarak güzel bir projeye imza attık. Minik ayaklar üşümesin projesi adı altında 9 bin 999 ayakkabı toplan 10 bin ayakkabı dağıtımına başladık. Milli Eğitim müdürümüzün de bu projede desteği oldu. Memleketimizin dört bir yanından gelen desteklerle ilk etabımıza Eyyübiye ilçemize bağlı Altınbaşak İlk ve Ortaokulunda başladık. Minik öğrencilerimizi sevindirdiğimiz için mutluyuz. Şehrimizin dört bir yanında özellikle ayakkabı ihtiyacı olan öğrencilerimize bot yardımına devam edeceğiz. Biz bu şehre çok şey borçluyuz, bütün dostlarımızın desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İl Mili Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Canbek ise “Bunun gibi yardımlara ihtiyacımız var. Öğrencilerimizin ihtiyacı vardır. ŞUSDER'in böyle bir proje yaptıkları için yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.