Şanlıurfa'da 91 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama

Şanlıurfa'da durdurulan iki otomobilde, 144 paket halinde 91 kilo 550 gram skunk maddesi ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede iki farklı olayda durdurulan araçlarda toplamda 144 paket halinde 91 kilo 550 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.