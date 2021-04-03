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Şanlıurfa'da Abdullah Öcalan'ın doğum günü alarmı

Terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın yarınki doğum günü öncesi, memleketi Şanlıurfa’da güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yarınki doğum günü öncesi, memleketi Şanlıurfa'da güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.


Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü her yıl 4 Nisan tarihinde kutlayan yandaşları, bu tarihte Halfeti'de kutlama törenleri düzenliyor. Öcalan'ın doğum günü dolayısıyla Şanlıurfa merkez ile Birecik ve Halfeti ilçelerinde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Halfeti'nin Ömerli Mahallesi'ne giden yollarda güvenlik önlemleri alan jandarma, şüpheli araçları didik didik aradı, içinde bulunanlar kimlik kontrolünden geçirildi.


Bölgede önlemler devam ederken, güvenlik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

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