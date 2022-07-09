Şanlıurfa'da acemi kasaplar hastanelik oldu

Şanlıurfa'da kurban kesimi sırasında vücudunun çeşitli bölgelerini kesen acemi kasaplar hastanelerin yolunu tuttu.

Bayram namazının ardından kurban kesimine başlayan kasap ve vatandaşlar, vücudunun çeşitli bölgelerini keserek yaraladı. Parmak, kol ve bacaklarını kesen acemi kasaplar hastanelerde yoğunluk oluşturdu. Tedavi için acil polikliniğine başvuran vatandaşların kesilen bölgelerine dikiş atıldı. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Balıklıgöl Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilleri, acemi kasaplarla doldu. Merkez ve ilçe hastanelerinde öğle saatlerine kadar kendini kesen 153 acemi kasap tedavi için hastaneye başvurdu.

Hastaneye başvuran vatandaşlar acemilikten dolayı ellerini kestiklerini anlatırken vatandaşları kesim esnasında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kesim sırasında ayağını kesen ve hastanede 15 dikiş atılan kasap Ümit Arslan, “Satır ile kurbanı keserken bacağımı yaraladım. Satır elimden kaçtı, ayağımı yaraladı. 15 dikiş atıldı. Kasabım ama demek ki kasapların da başına gelebiliyor” ifadelerini kullandı.