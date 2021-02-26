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Şanlıurfa'da açık alan etkinlikleri 30 gün yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği, açık alan etkinliklerinin güvenlik amacıyla 30 gün boyunca yasaklandığını duyurdu.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde vatandaşların güvenliği için bazı tedbirler alındığı belirtildi. Kentte bugünden itibaren 30 gün sürecek etkinlik yasağı kararı alındığı kaydedilirken, açıklamada, "5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri olan toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma gibi diğer illerden katılımlarla birlikte, 26.02.2021 saat 00.01'den 27.03.2021 saat 23.59'a kadar 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır" denildi.

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