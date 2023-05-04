Şanlıurfa'da açılan tarım fuarı beklenen ilgiyi görmedi

Tarım kenti Şanlıurfa'da bugün ziyarete açılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı, beklenen ilgiyi görmedi.

Şanlıurfa Fuar Merkezinde bugün ziyarete açılan fuar ilk gününde boş kaldı. Ulusal ve uluslararası arası firmaların on binlerce lira ödeyerek yer aldığı fuarın ilk gününde tahmin edilen yoğunluk yaşanmadı. Katılım sağlayan firmaların ilk günden mağdur olduğunu öne süren bazı katılımcı yerel firma yetkilileri, tanıtımın yetersiz yapıldığını, vatandaşların yeterli düzeyde bilgilendirilemediğini ileri sürdü. Geçtiğimiz yıllarda ziyaretçi yoğunluğu yaşanan fuarın, kötü organizasyon nedeniyle istenilen ziyaretçi seviyesine ulaşamadığı öne sürüldü. Bugün açılan fuarın 7 Mayıs tarihine kadar ziyaretçi kabul etmesi bekleniyor.