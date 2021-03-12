Şanlıurfa'da adliyede kavga kamerada: 10 gözaltı

Şanlıurfa'da cinayet davasının görüldüğü adliyede taraflar arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti. Cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada 10 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen cinayet davasının duruşması sonrası iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Adliye bahçesindeki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirine tekme tokat saldırdı. Adliyede görevli polis ve jandarmanın müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Kavgaya karıştıkları belirlenen 10 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.