İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şanlıurfa'da ağır hasarlı binalar tek tek yıkılıyor

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde deprem sonrası ekiplerce ’ağır hasarlı’ raporu verilen binalar, iş makineleri yardımıyla tek tek yıkılmaya başlandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde deprem sonrası ekiplerce 'ağır hasarlı' raporu verilen binalar, iş makineleri yardımıyla tek tek yıkılmaya başlandı.


Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Mavi Kent Sitesi'nde, ekiplerin yaptığı kontroller sonrası 12 binanın 'ağır hasarlı' olduğu tespit edildi. Site sakinlerinin eşyalarını çıkardığı binalar, iş makinesi yardımıyla tek tek yıkılmaya başlandı. Evlerinin yıkımını uzaktan seyreden bina sakinleri, hayatta oldukları için mutlu olduklarını söyledi.


Bölgede ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.