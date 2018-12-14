Şanlıurfa'da ağır yük taşıyan araçlar denetlendi

Edilen bilgilere göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş unsurlarının desteği ile Jandarma Trafik timlerinin sorumlu olduğu yollarda yük taşımacılığı yapan araç şoförlerinin yapmış oldukları çeşitli kural ihlalleriyle trafik güvenliğini olumsuz etkilemesi üzerine uygulama gerçekleştirdi.

İl Jandarma ekipleri trafik güvenliğinin arttırılması amacıyla yük taşımacılığı yapan araçların römorkların altına girmesini önleyecek arka ve yan koruma çerçevesiyle geceleri görünürlüğü ve fark edilmeyi arttıracak arka işaret levhası ve rektör reflektörler konusunda Kent merkezi ve 13 ilçede eş zamanlı yük taşıyan araçlar denetlendi. Denetimlerde 805 adet tır, kamyon, kamyonet,traktör ve römorkları denetlendi. Kusurları bulunan araç ve sürücülerine 34 bin 156 TL trafik cezası verildi. Şartları uymayan ve tehlikeli durumda bulunan 37 araç trafikten men edildi.

Ayrıca Karaköprü İlçesinde gerçekleştirlen uygulamada drone destekli araç kontrolü yapılmış ve kontrol noktasında uygulamayı gören ve trafik yönünden eksikliği bulunan sürücülerin trafik cezası almamak için sürücü değişimi yapmış oldukları drone sayesinde tespit edilerek, sürücüler hakkında gerekli yasal işlem yapıldığı belirtildi.