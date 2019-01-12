İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da ahır çöktü, 8 hayvan telef oldu

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir ahırın çökmesi sonucu 8 küçükbaş hayvan telef oldu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir ahırın çökmesi sonucu 8 küçükbaş hayvan telef oldu.


Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde yaşandı. Besicilik yapan İzzettin G.'ye ait kerpiç ahır çöktü. Çökme sonrası ahırdaki 10 küçükbaş hayvanın enkaz altında kaldığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu enkaz altındaki 2 koyun kurtarıldı, 8 küçükbaş hayvan ise telef oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.