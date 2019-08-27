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Şanlıurfa'da ahlak operasyonu: 15 gözaltı

Şanlıurfa’da toplumun ahlaki değerlerine ve yasal prosedürlere aykırı hareket eden iki iş yerine düzenlenen operasyonda 15 kadın gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da toplumun ahlaki değerlerine ve yasal prosedürlere aykırı hareket eden iki iş yerine düzenlenen operasyonda 15 kadın gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yasa dışı olarak kadınları konsomatris olarak çalıştırıp toplumun ahlaki değerlerine ve yasal prosedürlere aykırı hareket eden iki iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda bir iş yerinde 10, diğer iş yerinde 5 olmak üzere 15 kadın gözaltına alındı. Kadınlardan yabancı uyruklu olanlar sınır dışı işlemleri için ilgili kuruma teslim edildi. İş yeri sahiplerine cezai işlem uygulandı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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