İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da akıntıya kapılan kuzenlerin cansız bedenine ulaşıldı

Şanlıurfa’da serinlemek için sulama kanalına giren ve akıntıya kapılan 2 kuzenin cansız bedenlerine 15 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına giren ve akıntıya kapılan 2 kuzenin cansız bedenlerine 15 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.



Olay, merkez Eyyübiye ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde yaşandı. Serinlemek için sulama kanalına giren Ali (9) ve İmam Erkan (8) akıntıya kapıldı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri, sulama kanalında arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sonucunda, kuzenlerden İmam Erkan kanala girdikleri yerden yaklaşık 15, Ali ise 20 kilometre uzaklıkta bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Erkan ve Ali'nin hayatını kaybettiği belirlendi.


Kuzenlerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.