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Şanlıurfa'da alacak-verecek kavgası: 8 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde iki aile arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3’ü ağır 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki aile arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Mahallesi'nde, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan iki aile üyeleri sokak ortasında kavga etti. Silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan 5'i ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılırken durumu ağır olan 3 kişi ise Şanlıurfa merkezdeki hastanelere götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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