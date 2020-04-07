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Şanlıurfa'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Şanlıurfa’da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünde çıkan, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünde çıkan, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Hızmalı Mahallesi'nde aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Mahallede önlem alan polis ekipleri, kavgaya karışan şahısları belirlemek için çalışma başlattı. Yaralılar ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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