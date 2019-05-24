Şanlıurfa'da alt yapı atağı

Şanlıurfa'nın tümünde alt yapı çalışmalarını sürdüren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, tüm personel, araç ve teknik imkanları ile olanaklarını kullanarak hem mevcut mahallelerde hem de yeni yerleşim alanlarının içme suyu ve kanalizasyon ihtiyacını karşılamak için hizmet etmeye devam ediyor. Geleceği esas alarak alt yapı yatırımı yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Karaköprü İlçesinde bulunan yeni yerleşim alanlarının yanı sıra yeni bulvar, yol çalışmaları öncesinde kanalizasyon ve içme suyu hat döşeme faaliyetlerini sürdürüyor. Şanlıurfa'nın her köşesine eşit bir şekilde hizmet eden ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmalarını planlı ve kalıcı olarak teknik ekiplerce titizlikle projelendirilip sahada uyguluyor.